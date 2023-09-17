«Бомж, которого отшлепал Усик и избил толстяк». Фьюри жестко унизил Джошуа и поставил точку в их возможном бою 17 сентября, 19:51 Тайсон Фьюри не собирается драться с Энтони Джошуа (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, собирается ли драться со своим земляком Энтони Джошуа.

По словам Фьюри, после того как Джошуа потерпел три поражения, в том числе дважды от украинца Александра Усика, ему этот бой стал неинтересен, сообщает Daily Mail.

«Мне безразлично, что он говорит. По моему мнению, он бомж. Он просто большой бомж, которого трижды избили. Его дважды нокаутировали, имеет три поражения. Джошуа даже больше не может выступать в моей лиге. Я больше не думаю об этом поединке. Меня он даже не интересует.

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Этот пузырь лопнул. Его лишили девственности, так что он мне больше неинтересен. Его дважды отшлепал Усик, а перед этим избил толстяк. Поэтому мне неинтересно его побить", — сказал Фьюри.

В то же время Фьюри высоко оценил своего следующего соперника экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну.

«Я дерусь с парнем, который находится на своем пике, с чемпионом, который больше и сильнее Джошуа, с более мощным нокаутером, чем он. Ему нужно занять место в конце очереди. Этот бой мертв. Наш поединок стал неактуальным после того, как он проиграл», подытожил Фьюри.

Ранее Тайсон Фьюри признался, почему ему не нужен бой с Александром Усиком.