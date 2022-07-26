«Хочу его нокаутировать». Фьюри ведет переговоры о бое с неожиданным соперником

26 июля, 18:33
На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя (Фото:Тайсон Фьюри/Instagram)

На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя (Фото:Тайсон Фьюри/Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что его следующим соперником может стать звезда сериала Игра престолов и стронгмен Хафтор Бьернссон.

Слова непобежденного атлета приводит The Telegraph.

«Было бы здорово выступить перед, скажем, 70 000 болельщиков и показать ему, что такое бокс, заставить его промахнуться и нокаутировать его.

Видео дня
Читайте также:
Фьюри — о Джошуа: Он не победил бы меня даже с бейсбольной битой, пока я сплю

В данный момент мы разговариваем с его командой, и это определенно то, что меня интересует", — сказал Тайсон.

На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

Бьернссон, известный по Игре престолов как Гора, ранее провел бой по правилам бокса против британского стронгмена Эдди Холла и победил его.

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По окончании боя Тайсон объявил о завершении карьеры.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Игра престолов Тайсон Фьюри

Эксклюзивы НВ

Тирасполь, непризнанное Приднестровье, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)
«Рычаг дестабилизации» /
Как Украина может помочь Молдове восстановить территориальную целостность — интервью с экспертом
26 июля, 18:25
Страны
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Патриотизм и инвестиции — разные вещи

Давайте посмотрим, какие возможности если не для приумножения, то хотя бы для сохранения капитала в Украине сейчас есть и стоит ли ими соблазняться?

26 июля, 17:20
Мнения
Артем Ковбель
Партнер ASIS, ACFE, ASCP
Настоящий мировой экономический кризис еще не начался. Когда и как это будет?

Все говорят, что в мире экономический кризис. Но так ли это на самом деле?

26 июля, 14:19
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X