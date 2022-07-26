«Хочу его нокаутировать». Фьюри ведет переговоры о бое с неожиданным соперником 26 июля, 18:33 На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя (Фото:Тайсон Фьюри/Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что его следующим соперником может стать звезда сериала Игра престолов и стронгмен Хафтор Бьернссон.

Слова непобежденного атлета приводит The Telegraph.

«Было бы здорово выступить перед, скажем, 70 000 болельщиков и показать ему, что такое бокс, заставить его промахнуться и нокаутировать его.

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В данный момент мы разговариваем с его командой, и это определенно то, что меня интересует", — сказал Тайсон.

На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью.

Бьернссон, известный по Игре престолов как Гора, ранее провел бой по правилам бокса против британского стронгмена Эдди Холла и победил его.

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По окончании боя Тайсон объявил о завершении карьеры.



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