«Будет очень масштабное событие». Фьюри объявил о возобновлении карьеры

9 августа, 16:50
На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри объявил о возобновлении карьеры.

Важной новостью непобежденный атлет поделился со своими фанатами в Twitter.

Так, Тайсон сообщил, что решил вернуться в бокс потому, что может стать первым чемпионом в супертяжелом весе в истории, который будет иметь две трилогии — одну с американцем Дионтеем Уайлдером, а вторую — с соотечественником Дереком Чисорой.

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Фьюри отметил, что всегда подчеркивал, что в конце карьеры будет снова драться с последним из них. Теперь, по его словам, они с Дереком бьют все рекорды.

Также непобежденный британец анонсировал изменения в своем тренерском штабе: «Я выбрал Айзека Лоу своим тренером, потому что когда я работал с Питером Фьюри, Айзек был тоже там, как и во время моей работы с Шугархиллом. Он всегда давал мне информацию, знает меня лучше, чем кто-либо на планете.

Мы — отличная команда, всегда были вместе, и закончим это вместе.Мы всегда очень хорошо работали вместе, и вот мы собираемся поучаствовать в очень масштабном событии".

https://twitter.com/Tyson_Fury/status/1556967991165816834

На профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя и одержал 32 победы. Один поединок с его участием завершился вничью. Он дважды побеждал Чисору — единогласным решением судей и после отказа Дерека от продолжения боя.

В своем последнем поединке Фьюри нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта. По окончании боя Тайсон объявил о завершении карьеры.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Дерек Чисора

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