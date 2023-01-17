«Я иду за тобой, кролик». Фьюри дерзко вызывал на бой Усика — видео

17 января, 23:46
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Контракт на бой Усик — Фьюри еще не подписан (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Контракт на бой Усик — Фьюри еще не подписан (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский чемпион супертяжелого веса по версии WBC Тайсон Фьюри бросил вызов украинскому обладателю поясов WBO, WBA, IBF и IBO Александру Усику.

Фьюри опубликовал видео в своем аккаунте в Instagram, в котором вызвал Усика на бой, назвав украинца «средневесом».

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«Тайсон Фьюри здесь, чемпион мира по версии WBC номер один. Усик, я вызываю тебя, средневес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь кто я. Я – Цыганский король. Всегда был только один король. Приходи и возьми», — сказал Фьюри.

Видео дня

https://twitter.com/Tyson_Fury/status/1615424370553327634?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1615424370553327634%7Ctwgr%5E1ba23727d8b14d7bc1fa3f3261b0a259ac408426%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkorrespondent.net%2Fsport%2Fother%2F4553913-ydu-za-toboi-krolyk-fuiry-derzko-obratylsia-k-usyku-vyzvav-eho-na-boi

Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в феврале или марте 2023 года, но контракт пока не подписан.

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Ранее промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что контракт на поединок удастся подписать.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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