«Я иду за тобой, кролик». Фьюри дерзко вызывал на бой Усика — видео 17 января, 23:46 Контракт на бой Усик — Фьюри еще не подписан (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский чемпион супертяжелого веса по версии WBC Тайсон Фьюри бросил вызов украинскому обладателю поясов WBO, WBA, IBF и IBO Александру Усику.

Фьюри опубликовал видео в своем аккаунте в Instagram, в котором вызвал Усика на бой, назвав украинца «средневесом».

«Тайсон Фьюри здесь, чемпион мира по версии WBC номер один. Усик, я вызываю тебя, средневес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь кто я. Я – Цыганский король. Всегда был только один король. Приходи и возьми», — сказал Фьюри.

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Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в феврале или марте 2023 года, но контракт пока не подписан.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что контракт на поединок удастся подписать.