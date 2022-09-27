«Уничтожу за шесть раундов». Фьюри сделал дерзкое заявление относительно Усика 27 сентября, 18:56 Фьюри не считает Усика супертяжеловесом (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что легко избил бы украинского боксера Александра Усика.

Фьюри заявил, что считает Усика средневесом и заверил, что избил бы украинца за первую половину боя, сообщает iFL TV.

"Когда Усик подерется с настоящим супертяжеловесом вроде меня, я уничтожу его за шесть раундов.

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Мой брат сказал, что я изобью его с одной рукой, связанной за спиной?



Да. Я могу победить его после того, как пойду в паб и выпью десять пинтов пива", - сказал Фьюри.



Ожидалось, что Тайсон Фьюри проведет бой с Александром Усиком, но британец заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.

Позже Энтони Джошуа рассказал, что готов подписать контракт на бой с Фьюри, однако остается устроить некоторые нюансы.



Сообщалось, что бой между Джошуа и Фьюри может состояться 3 декабря 2022 года.

Однако накануне Фьюри заявил, что бой с Джошуа сорвался, а его следующим соперником станет сириец Мануэль Чарр.