«Тебе не место среди таких, как я». Экс-чемпион мира пристыдил Фьюри за жадность 20 сентября, 16:36 Карл Фроч (Фото:Карл Фроч via Instagram)

Бывший чемпион по версиям WBC, IBF, WBA во втором среднем весе британец Карл Фроч раскритиковал своего земляка боксера Тайсона Фьюри за чрезмерную любовь к деньгам.

По словам Фроча, в погоне за деньгами Фьюри теряет уважение у коллег, сообщает журналист Майкл Бенсон в Twitter.

«Ты берешь деньги, это хорошо, но когда твоя карьера закончится, ты хочешь, чтобы твое наследие осталось нетронутым.

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Фанаты настроены против тебя — это печально видеть. В глубине души, я думаю, ты понимаешь, что вредишь спорту. Ты берешь деньги вместо того, чтобы гордиться спортом.



Я тебе кое-что скажу: ты можешь иметь столько денег, сколько захочешь, но если в следующем году ты придешь на вечеринку, посвященную Залу славы, ты не будешь обедать за главным столом со мной и такими как я. Тебе не место там с таким резюме", — сказал Фроч.



28 октября Фьюри проведет бой против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну.

Ранее Фьюри заявил, что его цель — быть в топе ежегодного списка самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes и сняться в голливудском фильме.