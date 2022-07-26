«Лишний придаток действительно мне помог». Экс-чемпион мира по боксу продемонстрировал шесть пальцев на ноге — видео

26 июля, 19:41
На профессиональном ринге Гарсия провел 39 боев (Фото:Showtime via Twitter)

На профессиональном ринге Гарсия провел 39 боев (Фото:Showtime via Twitter)

Бывший чемпион мира по боксу в первой полусредней и полусредней весовых категориях американец Дэнни Гарсия продемонстрировал шесть пальцев на правой ноге.

34-летний уроженец Филадельфии во время интервью TMZ снял кроссовок и носок, показав особенность своего организма.

«Я буду продолжать демонстрировать это, потому что мне было стыдно из-за этой особенности, когда еще был ребенком. Теперь я чего-то добился.

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Этот шестипалый палец проделал долгий путь. И, возможно, лишний придаток действительно мне как-то помог… Меня же никогда не сбивали с ног!" - заявил Дэнни.

На профессиональном ринге Гарсия провел 39 боев, одержал 36 побед и потерпел три поражения.

В январе 2020 года американец единогласным решением судей победил украинца Ивана Редкача, который во время боя укусил соперника за ухо.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Видео

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