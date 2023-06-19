«Я поддерживаю Украину». Глава Top Rank доволен отсутствием россиян в боксерских организациях

19 июня, 10:01
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Боб Арум (Фото:reviewjournal)

Боб Арум (Фото:reviewjournal)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался относительно решения WBC не санкционировать бои российских боксеров.

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Как передает Boxing News 24, промоутер полностью поддерживает Украину и ее народ и никак не будет влиять на решение организации не привлекать россиян к боям.

«Организация заняла принципиальную позицию по этому вопросу — они не хотят, чтобы россияне боролись за их титул.

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Я поддерживаю это, потому что полностью предан Украине и украинскому народу. Я ничего не собираюсь делать, чтобы повлиять на это решение", — сказал Арум.

Сообщалось, что Боб Арум заявил, что абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни может провести реванш с украинским боксером Василием Ломаченко.

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Также глава Top Rank отметил, что долгожданный бой между Усиком и Фьюри может состояться уже этой зимой.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс

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