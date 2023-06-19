«Я поддерживаю Украину». Глава Top Rank доволен отсутствием россиян в боксерских организациях
Боб Арум (Фото:reviewjournal)
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался относительно решения WBC не санкционировать бои российских боксеров.
Как передает Boxing News 24, промоутер полностью поддерживает Украину и ее народ и никак не будет влиять на решение организации не привлекать россиян к боям.
«Организация заняла принципиальную позицию по этому вопросу — они не хотят, чтобы россияне боролись за их титул.
Я поддерживаю это, потому что полностью предан Украине и украинскому народу. Я ничего не собираюсь делать, чтобы повлиять на это решение", — сказал Арум.
Сообщалось, что Боб Арум заявил, что абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни может провести реванш с украинским боксером Василием Ломаченко.
Также глава Top Rank отметил, что долгожданный бой между Усиком и Фьюри может состояться уже этой зимой.