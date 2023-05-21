Грабеж в Лас-Вегасе. Василий Ломаченко не смог стать абсолютным чемпионом мира 21 мая, 07:46 Хейни против Ломаченко (Фото:Top Rank)

Украинский боксер по очкам уступил Девину Хейни. Болельщики встретили решение судей громким свистом.

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, где действующий чемпион мира в легком весе Девин Хейни встречался с бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко.

Поединок получился очень зрелищным. Боксеры все 12 раундов провели в сумасшедшем темпе, обмениваясь ударами.

Видео дня

Эксперты сходились во мнении, что в этом поединке должна быть ничья. Но судьи решили иначе.

Согласно судейским запискам Девин Хейни победил со счетом 116−112, 115−113, 115−113 и сохранил все чемпионские пояса.

После оглашения решения зал еще долго свистел и скандировал «Лома! Лома!». Украинец точно не проиграл этот бой.