«Лучший супертяжеловес»: британский боксер сделал категорический прогноз на следующий бой Усика

12 августа, 21:30
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Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Авторитетный британский ветеран ринга Джордж Гроувз сомневается, что его соотечественник Даниэль Дюбуа создаст проблемы чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александру Усику.

Британец уверен, что Дюбуа в поединке может рассчитывать лишь на шанс панчера.

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«У Дюбуа есть шанс панчера, а в противном случае это нереальная задача. Усик — лучший супертяжеловес в мире прямо сейчас. Я не думаю, что Дюбуа может соперничать с ним в боксерских навыках, но Даниэль бьет чрезвычайно тяжело.

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Если он попадет, то, возможно, победит. Но у него есть только шанс панчера", — сказал Гроувз в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Дюбуа завершил подготовку к бою с Усиком и оставил украинцу грозное послание.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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