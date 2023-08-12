«Лучший супертяжеловес»: британский боксер сделал категорический прогноз на следующий бой Усика
Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)
Авторитетный британский ветеран ринга Джордж Гроувз сомневается, что его соотечественник Даниэль Дюбуа создаст проблемы чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александру Усику.
Британец уверен, что Дюбуа в поединке может рассчитывать лишь на шанс панчера.
«У Дюбуа есть шанс панчера, а в противном случае это нереальная задача. Усик — лучший супертяжеловес в мире прямо сейчас. Я не думаю, что Дюбуа может соперничать с ним в боксерских навыках, но Даниэль бьет чрезвычайно тяжело.
Если он попадет, то, возможно, победит. Но у него есть только шанс панчера", — сказал Гроувз в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что Дюбуа завершил подготовку к бою с Усиком и оставил украинцу грозное послание.