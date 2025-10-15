«До нашего боя остался год»: итальянский супертяжеловес хочет провести поединок с Усиком

15 октября, 08:01
Поделиться:
Гвидо Вианелло бросил вызов Александру Усику (Фото: instagram.com/guidovianello)

Гвидо Вианелло бросил вызов Александру Усику (Фото: instagram.com/guidovianello)

Гвидо Вианелло (14−3−1, 12 КО) поделился мнением о возможном бое с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24−0, 15 КО).

Читайте также:
Непобежденный немец назвал пять самых лучших супертяжеловесов в мире — в списке нет Усика

Итальянский боксер считает, что у него есть шанс выйти в ринг с украинцем через год.

«С удовольствием бы подрался с Усиком. Я очень уважаю Александра — он лучший в мире, а потому конечно, я бы хотел боксировать с ним. Однако я также должен уважать правила.

Реклама

Думаю, до нашего боя остался год, но даже если Усик меня одолеет — я буду воспринимать это с уважением", — сказал итальянец для Pro Boxing Fans.

Читайте также:
«Это бой, которого он действительно хочет». Промоутер назвал боксера, ради кого Фьюри готов возобновить карьеру

Накануне Вианелло нокаутом победил канадского боксера Алексиса Барьерре. До этого Гвидо проиграл Ричарду Торресу по очкам.

Ранее сообщалось, что Усик заявил, что готов подраться с известным блогером, который побеждал Майка Тайсона.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies