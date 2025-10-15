«До нашего боя остался год»: итальянский супертяжеловес хочет провести поединок с Усиком

Гвидо Вианелло (14−3−1, 12 КО) поделился мнением о возможном бое с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24−0, 15 КО).

Итальянский боксер считает, что у него есть шанс выйти в ринг с украинцем через год.

«С удовольствием бы подрался с Усиком. Я очень уважаю Александра — он лучший в мире, а потому конечно, я бы хотел боксировать с ним. Однако я также должен уважать правила.

Реклама

Думаю, до нашего боя остался год, но даже если Усик меня одолеет — я буду воспринимать это с уважением", — сказал итальянец для Pro Boxing Fans.

Накануне Вианелло нокаутом победил канадского боксера Алексиса Барьерре. До этого Гвидо проиграл Ричарду Торресу по очкам.

Ранее сообщалось, что Усик заявил, что готов подраться с известным блогером, который побеждал Майка Тайсона.