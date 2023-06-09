«Я вообще ничего не делал»: Гвоздик признался, почему проиграл россиянину в титульном бою 9 июня, 16:26 Александр Гвоздик (Фото:instagram.com/alex_gvozdyk)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, что проиграл бой против Артура Бетербиева, ведь имел проблемы в тренировочном лагере.

Украинский боксер заявил, что его соперник был отлично готов, а он не смог физически подготовиться к титульному поединку.

«Думаю, что Бетербиев был готов к этому поединку очень хорошо, а я был неплохо готов с точки зрения бокса, но у меня были определенные проблемы с физикой. Мы сделали недостаточно работы в этом компоненте. Я бы сказал, что мы не делали ее вообще.

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Я об этом знал, и даже у нас из-за этого были проблемы в кэмпе — просто какие-то то споры. Но уже примерно в середине лагеря что-то менять или говорить, что я не буду боксировать — так не делается в боксе. Поэтому я боксировал как мог", — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

Напомним, в 2019 году Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в объединительном бою за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

Ранее украинский боксер заявил, что готов драться с россиянами.