Александр Гвоздик — Ричард Болотник: где и когда смотреть бой в Украине

6 мая, 13:32
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Гвоздик — Болотник (Фото:instagram)

Гвоздик — Болотник (Фото:instagram)

В ночь на 7 мая в Гвадалахаре состоится вечер бокса, в рамках которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес встретится с британцем Джоном Райдером.

В рамках боксерского шоу в ринг выйдет и украинский боксер. Александр Гвоздик проведет поединок против Ричарда Болотника из Латвии.

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Бой Гвоздик — Болотник покажет стриминговый сервис DAZN, ориентировочное начало в 4:00 по киевскому времени.

Видео дня

36-летний Гвоздик на профессиональном ринге провел 19 боев — 18 побед и одно поражение. Он бывший чемпион мира по версии WBC.

Болотнику 33 года. В его активе 26 боев — 19 побед, 6 поражений и одна ничья.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Гвоздик

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