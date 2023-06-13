Звездный украинский боксер раскритиковал Ломаченко за позицию в войне с Россией 13 июня, 17:34 Василий Ломаченко и Александр Гвоздик (Фото:instagram.com/alex_gvozdyk)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о противоречивой позиции своего бывшего друга Василия Ломаченко касательно войны Украины против России.

Украинский боксер считает, что его соотечественник не должен быть нейтральным. Что касается заслуг Ломаченко в боксе, то он не заслуживает критики, а как гражданина страны — все справедливо.

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«Когда в стране идет война, все методы хороши. Есть какая-то повестка дня, которой придерживается вся страна, чтобы объединиться, чтобы был боевой дух. Чувствовалось, что в Украине такой вектор, чтобы мотивировать всех бороться против врага, против россиян. Конечно, когда кто-то выбивается из этого вектора, этой повестки, на него льется хейт. Это именно то, что случилось с Ломаченко.

В Украине такая ситуация, что ты не можешь оставаться нейтральным. К сожалению. Даже если ты уважаешь кого-то, ты должен сделать свой выбор. Он его не делает. Но как боксер Ломаченко сто процентов этого не заслуживает, потому что он великий боец. Как гражданин своей страны… Ну, наверное, имеем то, что имеем", — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

Напомним, что Гвоздик заявил, что готов драться с россиянами.

Ранее сообщалось, что звездный украинский боксер стал спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира.