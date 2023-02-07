Стало известно, когда Гвоздик вернется на ринг после ухода из бокса 7 февраля, 13:24 Гвоздик проведет бой в США (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Звездный украинский боксер Александр Гвоздик вернется на ринг после решения возобновить карьеру 11 февраля 2023 года.



Согласно сайту Boxrec, полутяжеловес проведет бой против аргентинца Хорхе Миранды, который за свою карьеру одержал 58 побед и потерпел 21 поражение.

Поединок 35-летнего украинского боксера состоится в рамках шоу TM Boxing и MarvNation Promotions в городе Помона, США.

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На профессиональном ринге Гвоздик провел 18 боев, одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

Единственный проигрыш украинцу нанес россиянин Артур Бетербиев в октябре 2019 года. После того поединка Александр ушел из бокса.

Летом 2022 года Гвоздик заявил о желании возобновить карьеру. Позже он признался, что главной мотивацией для возвращения у него являются деньги.