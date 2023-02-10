Гвоздик получил нового соперника в первом бою после возвращения в ринг 10 февраля, 16:29 Александр Гвоздик будет драться с мексиканцем Жозуэ Обандо (Фото:Александр Гвоздик/Instagram)

Вместо аргентинца Хорхе Миранды звездный украинский боксер Александр Гвоздик будет драться с мексиканцем Жозуэ Обандо в своем первом поединке после возвращения в ринг.



Согласно сайту Boxrec, полутяжеловес проведет бой 11 февраля в городе Помона, США, в рамках шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.

Обандо провел 56 поединков на профессиональном ринге. На его счету 20 побед и 34 поражения. Еще дважды боксер довольствовался ничьей.

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На профессиональном ринге Гвоздик провел 18 боев, одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

Единственный проигрыш украинцу нанес россиянин Артур Бетербиев в октябре 2019 года. После того поединка Александр ушел из бокса.

Летом 2022 года Гвоздик заявил о желании возобновить карьеру. Позже он признался, что главной мотивацией для возвращения у него являются деньги.