«Я один из тех, кто «проснулся»: Звездный украинский боксер высказался о полномасштабном вторжении 17 июня, 16:13 Александр Гвоздик (Фото:Top Rank)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о полномасштабной войне Украины с Россией.

Звездный спортсмен заявил, что в США очень сильно поддерживают Украину.

«Все очень изменилось. Сейчас Украину знают по всему миру. Если ты говоришь, что ты украинец, то к тебе отношение меняется. Но ты говоришь о 2014 году и США. А в Украине? Кого-то беспокоило, что там на востоке что-нибудь происходит? Все жили своей жизнью и никаких проблем не было».

Видео дня

Гвоздик признался, что его сознание изменилось после начала полномасштабного вторжения.

«Я один из них, кто „проснулся“, так что мы не можем их осуждать. А можем осуждать, но не удивляться этому. Я один из них», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-канала Два Боковых.

Ранее сообщалось, что Гвоздик пролил свет на свое будущее, назвав следующего соперника.