Чемпионский пояс: Гвоздик пролил свет на свое будущее, назвав следующего соперника
Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик намерен завоевать чемпионский пояс по линии WBA.
Украинский боксер признался, что провел встречу с британским промоутером Эдди Хирном. Во время переговоров они договорились, что Гвоздик вскоре должен провести претендентский поединок по линии WBA.
«Смотрите, какая история. Когда я в Мексике встречался с Эдди Хирном, после боя он сказал моему тренеру, что они будут пытаться сделать мне элиминатор по линии WBA. Насколько я знаю, Буатси — номер один в WBA. Поэтому если это будет так, то это должен быть Буатси.
У меня прямо конкретного желания боксировать именно с ним нет, но хотелось бы сразиться за элиминатор, а это значит Буатси. Поэтому да, хотелось бы побоксировать с Буатси", — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».
Напомним, в своем последнем поединке Гвоздик победил нокаутом латвийца Ричардса Болотникса.
Ранее сообщалось, что звездный украинский боксер стал спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира.