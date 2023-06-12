Чемпионский пояс: Гвоздик пролил свет на свое будущее, назвав следующего соперника 12 июня, 22:38 Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик намерен завоевать чемпионский пояс по линии WBA.

Украинский боксер признался, что провел встречу с британским промоутером Эдди Хирном. Во время переговоров они договорились, что Гвоздик вскоре должен провести претендентский поединок по линии WBA.

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«Смотрите, какая история. Когда я в Мексике встречался с Эдди Хирном, после боя он сказал моему тренеру, что они будут пытаться сделать мне элиминатор по линии WBA. Насколько я знаю, Буатси — номер один в WBA. Поэтому если это будет так, то это должен быть Буатси.

У меня прямо конкретного желания боксировать именно с ним нет, но хотелось бы сразиться за элиминатор, а это значит Буатси. Поэтому да, хотелось бы побоксировать с Буатси", — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».

Напомним, в своем последнем поединке Гвоздик победил нокаутом латвийца Ричардса Болотникса.

Ранее сообщалось, что звездный украинский боксер стал спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира.