«Было бесполезно»: Гвоздик раскрыл причину расставания с одним из самых известных тренеров в истории бокса 16 июня, 19:05 Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик признался, что отказался от услуг бывшего тренера Тедди Атласа, ведь тот не хотел отпускать его на спарринги к абсолютному чемпиону мира Саулю Альваресу.

Боксер рассказал, что прекратил сотрудничество с авторитетным тренером, ведь тот был против того, чтобы украинец находился в тренировочном лагере мексиканца.

«После боя с Бетербиевым мы с Атласом виделись не раз. У нас был даже мини-кэмп. В октябре я боксировал с Бетербиевым, а в феврале или марте 2020 года мы потренировались две недельки в Нью-Йорке. А потом ковид, одно, другое, третье — и все, начался мой пенсионный перерыв.

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Я написал ему сообщение. Во-первых, он был против, чтобы я шел спарринговать с Канело. Мне предложили, а я подумал: «Почему бы и нет?». Я знаю его неплохо, мы вместе провели три кэмпа. Я понимаю, какой это человек. Сказать ему, что два плюс два — четыре, а не пять, бесполезно. Поэтому я не спорил с ним, а просто сказал: «Тедди, слушай, я пошел на спарринги». И все закончилось", — заявил Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».

Отметим, что Тедди Атлас в 2014 году был введен в Зал боксерской славы в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что звездный украинский боксер стал спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира.

Напомним, что Гвоздик пролил свет на свое будущее, назвав следующего соперника.