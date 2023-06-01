В футболке с изображением Залужного. Звездный украинский боксер прибыл в Киев и сделал подарок воинам ВСУ — видео 1 июня, 13:06 Александр Гвоздик осмотрел разбитую военную технику РФ (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Известный украинский боксер Александр Гвоздик наведался в столицу Украины.

Гвоздик прибыл в Киев и посетил выставку разбитой военной техники российских оккупантов, опубликовав фотографии с визита в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики Гвоздика не обошли вниманием футболку боксера с изображением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и надписью «Железный генерал».

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«Футболка безумная», «А где такую футболку можно приобрести?» — написали пользователи соцсети в комментариях.

Гвоздик также подарил украинским бойцам на передовой боксерские перчатки с автографами.



Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик вернулся в бокс после трехлетнего перерыва и победил Ричарда Болотника из Латвии.