В футболке с изображением Залужного. Звездный украинский боксер прибыл в Киев и сделал подарок воинам ВСУ — видео

1 июня, 13:06
Поделиться:
Александр Гвоздик осмотрел разбитую военную технику РФ (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Александр Гвоздик осмотрел разбитую военную технику РФ (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Известный украинский боксер Александр Гвоздик наведался в столицу Украины.

Гвоздик прибыл в Киев и посетил выставку разбитой военной техники российских оккупантов, опубликовав фотографии с визита в своем аккаунте в Instagram.

Читайте также:
Шевченко и Зинченко посетили разрушенный оккупантами лицей на Черниговщине — фото

Подписчики Гвоздика не обошли вниманием футболку боксера с изображением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и надписью «Железный генерал».

Видео дня

«Футболка безумная», «А где такую футболку можно приобрести?» — написали пользователи соцсети в комментариях.

Гвоздик также подарил украинским бойцам на передовой боксерские перчатки с автографами.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик вернулся в бокс после трехлетнего перерыва и победил Ричарда Болотника из Латвии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Киев Бокс Александр Гвоздик Валерий Залужный

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X