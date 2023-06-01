В футболке с изображением Залужного. Звездный украинский боксер прибыл в Киев и сделал подарок воинам ВСУ — видео
Александр Гвоздик осмотрел разбитую военную технику РФ (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)
Известный украинский боксер Александр Гвоздик наведался в столицу Украины.
Гвоздик прибыл в Киев и посетил выставку разбитой военной техники российских оккупантов, опубликовав фотографии с визита в своем аккаунте в Instagram.
Подписчики Гвоздика не обошли вниманием футболку боксера с изображением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и надписью «Железный генерал».
«Футболка безумная», «А где такую футболку можно приобрести?» — написали пользователи соцсети в комментариях.
Гвоздик также подарил украинским бойцам на передовой боксерские перчатки с автографами.
Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик вернулся в бокс после трехлетнего перерыва и победил Ричарда Болотника из Латвии.