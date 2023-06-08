Брат Кадырова: Гвоздик отреагировал на слова российского боксера, который назвал Усика больным 8 июня, 18:20 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался по поводу резонансного комментария своего экс-соперника Артура Бетербиева в адрес Александра Усика.

Уроженец России ранее заявил, что украинский боксер является больным человеком, ведь критикует страну-агрессора.

Гвоздик заявил, что не удивлен словам Бетербиева, ведь тот дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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«Он близко общается с Кадыровым, называет его братом. Конечно, легко понять, какой у него вектор мышления. Если раньше они были соперниками, то сейчас в этой войне Усик занимает проукраинскую позицию, а у Бетербиева она открыто пророссийская. Ну, так произошло, что тут поделаешь?» — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

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Ранее звездный украинский боксер заявил, что готов драться с россиянами.

Отметим, что Усик отказался боксировать со звездным американцем.