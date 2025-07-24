«Покойся с миром»: потенциальный соперник Усика почтил память легендарного рестлера Халка Хогана

Видеоблогер и боксер Джейк Пол (12−1, 7 КО) отреагировал на новость о смерти одного из самых известных рестлеров мира Халка Хогана .

Пол опубликовал пост в социальной сети X, в котором отметил вклад Хогана в спорт.

«Покойся с миром, легенда. Всегда буду ценить твои добрые слова и поддержку. Халк Хоган принес WWE в массы. Спи спокойно».

Официальную причину смерти Халка пока не объявляли.

Хоган, настоящее имя которого Терри Джин Боллеа, стал культовой фигурой в истории профессионального реслинга, особенно в 1980—1990-х годах. Кроме спортивной карьеры, Хоган был также актером, музыкантом и ТВ-шоуменом.

Напомним, что Джейк Пол призвал Усика провести бой по правилам ММА и провел с украинцем битву взглядов.