«Хотелось сорвать телевизор со стены». Легенда мирового бокса раскритиковал Джошуа за позорное поведение после поражения от Усика 17 октября, 19:00 Ранее Усик выразил готовность провести третий бой с Джошуа в Киеве (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Легенда мирового бокса британец Рикки Хаттон раскритиковал своего соотечественника Энтони Джошуа за позорное поведение после поражения от украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика.



Мнением о действиях уроженца Уотфорда, который выбросил пояса своего соперника за пределы ринга, бывший полусредневес поделился в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Так, Хаттон раскритиковал команду Джошуа за то, что никто из ее состава не остановил Энтони в тот момент.

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«Я думаю, что это можно было остановить. Если бы я был в углу Энтони, этого бы никогда не произошло, потому что было видно, что он проигрывает.

Нужно было просто обнять его и сказать: «Давай, приятель, давай вернемся в угол». Они просто стояли и смотрели на него. Я был на Тенерифе и смотрел бой. Мне хотелось сорвать телевизор со стены", — сказал Хаттон.

Ранее Усик выразил готовность провести третий бой с Джошуа в Киеве.