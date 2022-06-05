Непобежденный Хейни нанес Камбососу первое поражение в карьере и стал абсолютным чемпионом мира в весе Ломаченко — видео

5 июня, 13:51
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Девин Хейни теперь владеет всеми поясами в легком весе (Фото:Mikey Williams/Top Rank)

Девин Хейни теперь владеет всеми поясами в легком весе (Фото:Mikey Williams/Top Rank)

Американский боксер Девин Хейни победил австралийца Джорджа Камбососа и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, в котором выступает украинец Василий Ломаченко.

Поединок прошел в Мельбурне и длился все 12 раундов.

Первые раунды прошли в равной борьбе, после чего Хейни начал наращивать преимущество, которое в конце боя стало ощутимым и не оставило судьям сомнений, кому отдать победу.

Видео дня

Судьи признали победителем Хейни единогласным решением — 116:112, 116:112 и 118:110.

Американец защитил чемпионский титул WBC и отобрал у австралийца пояса WBA, WBO и IBF, став абсолютным чемпионом мира.

На счету Хейни 28 побед и ни одного поражения, тогда как Камбосос впервые за 21 бой покинул ринг проигравшим.

Ранее соперником Джорджа Камбососа должен был стать Василий Ломаченко, однако из-за войны в Украине поединок не состоялся.

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