«Верните мои деньги». Хейни наказали за его подлую выходку

24 мая, 23:22
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Хейни толкнул Ломаченко (Фото:DAZN)

Хейни толкнул Ломаченко (Фото:DAZN)

Абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни был оштрафован на 400 тысяч долларов за толчок Ломаченко на битве взглядов, как сообщалось ранее.

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Об этом американский боксер отметил в своем Twitter.

"Скажи комиссии, чтобы они вернули мне 400 тысяч за тот толчок", - написал Хейни.

Однако это не сильно ударит по карману боксера, поскольку он гарантированно получит за поединок четыре миллиона долларов, Ломаченко — три.

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Отмечалось, что американец гордится тем, что толкнул украинца на битве взглядов.

Ранее сообщалось, что Хейни победил Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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