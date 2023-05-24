«Верните мои деньги». Хейни наказали за его подлую выходку
Хейни толкнул Ломаченко (Фото:DAZN)
Абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни был оштрафован на 400 тысяч долларов за толчок Ломаченко на битве взглядов, как сообщалось ранее.
Об этом американский боксер отметил в своем Twitter.
"Скажи комиссии, чтобы они вернули мне 400 тысяч за тот толчок", - написал Хейни.
Однако это не сильно ударит по карману боксера, поскольку он гарантированно получит за поединок четыре миллиона долларов, Ломаченко — три.
Отмечалось, что американец гордится тем, что толкнул украинца на битве взглядов.
Ранее сообщалось, что Хейни победил Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе.