«Верните мои деньги». Хейни наказали за его подлую выходку 24 мая, 23:22 Хейни толкнул Ломаченко (Фото:DAZN)

Абсолютный чемпион в легком весе Девин Хейни был оштрафован на 400 тысяч долларов за толчок Ломаченко на битве взглядов, как сообщалось ранее.

Об этом американский боксер отметил в своем Twitter.

"Скажи комиссии, чтобы они вернули мне 400 тысяч за тот толчок", - написал Хейни.

This guy is a fucking sore loser.. Get this privilege sore loser out of boxing he makes excuses as he goes! Take your lost like a man & stop crying.. it was set up for you to win for the 3rd time in your career & you failed! Tell the commission give me my 400k back for that push! https://t.co/RrZQdrakGG — Devin Haney (@Realdevinhaney) May 24, 2023

Однако это не сильно ударит по карману боксера, поскольку он гарантированно получит за поединок четыре миллиона долларов, Ломаченко — три.

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Отмечалось, что американец гордится тем, что толкнул украинца на битве взглядов.

Ранее сообщалось, что Хейни победил Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе.