«Я не мог в это поверить»: промоутер заявил, что Усик шокировал его в бою с Дюбуа 30 августа, 17:50 Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн признался, что был удивлен тем, как чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа.

Функционер считает, что украинский чемпион действовал слишком смело и неосторожно.

«Независимо от того, нанес Дюбуа удар ниже пояса или нет, люди будут смотреть на это и говорить: «О, если продолжать бить туда, то…» Мы это знаем, и Энтони Джошуа знал, что нужно пытаться это сделать. Необходимо работать по корпусу Усика.

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Я не мог поверить в то, каким неосторожным был Усик, как часто он вступал в размены с Дюбуа. Он либо был травмирован, либо был сам не свой, либо почувствовал силу Дюбуа и подумал: «Знаете что? Мне нужно вынести этого парня отсюда». Именно это он и сделал", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Напомним, что Александр Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Отметим, промоутер поставил на место британца после поражения от украинца.

Ранее сообщалось, что легендарный рефери шокировал заявлением о скандальном ударе в бою Усик — Дюбуа.