Легендарный Холифилд оконфузился, назвав Кличко лучшим российским боксером в истории 11 декабря, 20:57 Карьеру Холифилд завершил в 2011 году (Фото:Эвандер Холифилд via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Эвандер Холифилд оконфузился, назвав одного из братьев Кличко лучшим российским боксером в истории.



Слова бывшего чемпиона мира приводит Матч ТВ.

«Кого я считаю лучшим российским боксером в истории? Думаю, что Кличко…

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Он — не российский боксер? Извините. Но не сомневаюсь, что и в России — много хороших боксеров", — сказал Эвандер.

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Холифилд является единственным боксером в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях. Карьеру американец завершил в 2011 году.

В сентябре 2021-го Эвандер вернулся в ринг и провел выставочный бой против бразильского бойца MMA Витора Белфорта, проиграв тому нокаутом в первом раунде.