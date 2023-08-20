«Усик — скользкий парень»: легендарный Холифилд объяснил, почему Фьюри избегает украинца 20 августа, 17:49 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд высказался возможном поединке между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Именитый спортсмен считает, что «Цыганский король» опасается украинца, ведь тот очень мастеровитый боксер.

«Почему Фьюри не дерется с Усиком? Тайсон — хороший боец, но Усик — скользкий парень. Он двигается, он умеет держать удар. Все дело в том, что мы должны увидеть, как два бойца дерутся, чтобы выяснить, на чьей стороне правда.

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Более крупные парни не дерутся лучше маленький бойцов, вот и все. Маленькие бойцы всегда умелые, но у больших парней всегда есть мощь. У Фьюри все по-другому. Он большой парень, но он боксирует очень хорошо.

Фьюри показал, что у него есть мощь, так что он другой, он сделает этот поединок другим. Но нет никого быстрее, чем Усик. Его будет сложно перебоксировать, и это может стать определяющим фактором", — приводит слова Холифилда Boxing Social.



Напомним, украинский боксер высмеял Фьюри за бой против звезды UFC.

Ранее стало известно, кого британец поддерживал в реванше Усик — Джошуа.