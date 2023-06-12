«Его никто не побил». Легендарный Холифилд назвал лучшего боксера современности в супертяжелом весе 12 июня, 14:00 Эвандер Холифилд (Фото:Эвандер Холифилд via Instagram)

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд рассказал, кого считает лучшим супертяжеловесом мира на данный момент.

По мнению Холифилда, в супертяжелом весе нет равных британцу Тайсону Фьюри, сообщает All Out Fighting.

В качестве аргумента Холифилд привел тот факт, что Фьюри еще не проиграл ни одного поединка.

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«Думаю, что просто сейчас лучший супертяжеловес в мире — Тайсон Фьюри. Он парень, которого никто не побил. Что бы вы ни говорили, никто его не победил», — сказал Холифилд.

Ранее Холифилд назвал боксера, от которого пропустил самый мощный удар в своей карьере.