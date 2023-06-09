«Ударил меня сильнее, чем кто-либо». Легендарный Холифилд назвал боксера с самым мощным ударом 9 июня, 13:46 Холифилд победил Формана по решению судей (Фото:boxrec.com)

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд назвал боксера, от которого пропустил самый мощный удар в своей карьере.

Холифилд без колебаний заявил, что самый сильный удар ему нанес легендарный Джордж Форман, сообщает Boxing Social.

Поединок между Холифилдом и Форманом состоялся в апреле 1991 года и завершился победой Эвандера по решению судей.

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На тот момент Форману было уже 42 года, тогда как Холифилду — всего 29.

«Джордж Форман ударил меня сильнее, чем кто-либо», — сказал Холифилд.



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