«Ударил меня сильнее, чем кто-либо». Легендарный Холифилд назвал боксера с самым мощным ударом

9 июня, 13:46
Поделиться:
Холифилд победил Формана по решению судей (Фото:boxrec.com)

Холифилд победил Формана по решению судей (Фото:boxrec.com)

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд назвал боксера, от которого пропустил самый мощный удар в своей карьере.

Холифилд без колебаний заявил, что самый сильный удар ему нанес легендарный Джордж Форман, сообщает Boxing Social.

Читайте также:
«Я бы не хотел драться с этими гигантами». Усику не нашлось места среди сильнейших супертяжеловесов в рейтинге легенды бокса

Поединок между Холифилдом и Форманом состоялся в апреле 1991 года и завершился победой Эвандера по решению судей.

Видео дня

На тот момент Форману было уже 42 года, тогда как Холифилду — всего 29.

«Джордж Форман ударил меня сильнее, чем кто-либо», — сказал Холифилд.

https://www.youtube.com/watch?v=ll7YEVdA0jo&ab_channel=ElTerribleProduction

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон назвал себя лучшим боксером всех времен.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Эвандер Холифилд

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X