«Ударил меня сильнее, чем кто-либо». Легендарный Холифилд назвал боксера с самым мощным ударом
Холифилд победил Формана по решению судей (Фото:boxrec.com)
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд назвал боксера, от которого пропустил самый мощный удар в своей карьере.
Холифилд без колебаний заявил, что самый сильный удар ему нанес легендарный Джордж Форман, сообщает Boxing Social.
Поединок между Холифилдом и Форманом состоялся в апреле 1991 года и завершился победой Эвандера по решению судей.
На тот момент Форману было уже 42 года, тогда как Холифилду — всего 29.
«Джордж Форман ударил меня сильнее, чем кто-либо», — сказал Холифилд.
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