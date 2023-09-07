«Безумная цена»: непобежденный боксер назвал условие, при котором он позволит Усику подраться с Фьюри 7 сентября, 16:20 Филип Хргович (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил, что готов отказаться от боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Хорватский непобежденный боксер рассказал, что, если получит большие отступные, то позволит украинцу выйти в ринг с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

«Я не соглашусь на отступные. Возможно, разве что на какую-то безумную сумму, но мне кажется, что ее мне не предложат. Я чувствую, что могу победить Усика и подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Я могу заработать намного больше, чем эти отступные.

Видео дня

Это должна быть безумная сумма, но я не хочу никаких отступных. Как я уже сказал, мне кажется, что я могу победить Усика. Если я его побью, то смогу заработать намного больше", — сказал Хргович в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер бросил грозный вызов Усику и пообещал устроить ему «войну».

Напомним, британский ветеран предостерег Дюбуа от реванша с украинским чемпионом.