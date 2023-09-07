«Я побью тебя». Непобежденный боксер бросил грозный вызов Усику и пообещал устроить ему «войну»
Филип Хргович не проиграл ни одного боя (Фото:Филип Хргович via Instagram)
Хорватский непобежденный боксер Филип Хргович заявил, что собирается отобрать чемпионские пояса у украинца Александра Усика.
Хргович уверен, что способен победить Усика благодаря своей скорости и силе удара, сообщает iFL TV.
Также боксер заявил, что знает слабое место украинского боксера.
«Усика надо бить по корпусу. Я думаю, что много бью по корпусу. Я хороший бодипанчер.
Я считаю, что здесь не очень важную роль играет тактика или грамотный план на бой. Тебе просто нужно выйти, заставить его пятиться и устроить с ним войну, потому что он не может воевать с большими ребятами
Я думаю о тебе, и мы скоро встретимся. Декабрь, январь. Я побью тебя. Усик, извини, я тот человек, который станет абсолютным чемпионом мира", — сказал Хргович.
Ранее сообщалось, что команда Даниэля Дюбуа подала апелляцию на результат чемпионского поединка против Александра Усика.