«Я побью тебя». Непобежденный боксер бросил грозный вызов Усику и пообещал устроить ему «войну»

7 сентября, 10:37
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Филип Хргович не проиграл ни одного боя (Фото:Филип Хргович via Instagram)

Филип Хргович не проиграл ни одного боя (Фото:Филип Хргович via Instagram)

Хорватский непобежденный боксер Филип Хргович заявил, что собирается отобрать чемпионские пояса у украинца Александра Усика.

Хргович уверен, что способен победить Усика благодаря своей скорости и силе удара, сообщает iFL TV.

Также боксер заявил, что знает слабое место украинского боксера.

«Усика надо бить по корпусу. Я думаю, что много бью по корпусу. Я хороший бодипанчер.

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Я считаю, что здесь не очень важную роль играет тактика или грамотный план на бой. Тебе просто нужно выйти, заставить его пятиться и устроить с ним войну, потому что он не может воевать с большими ребятами

Я думаю о тебе, и мы скоро встретимся. Декабрь, январь. Я побью тебя. Усик, извини, я тот человек, который станет абсолютным чемпионом мира", — сказал Хргович.

Ранее сообщалось, что команда Даниэля Дюбуа подала апелляцию на результат чемпионского поединка против Александра Усика.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Филип Хргович

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