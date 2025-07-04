Экс-чемпиона мира по боксу задержали за незаконное пребывание в США и депортируют в Мексику

4 июля, 10:58
Хулио Сезар Чавес младший (Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший (54−7−1, 34 КО) оказался в центре скандала.

Мексиканского боксера задержали агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) за нарушение визового режима — он оставался в стране после окончания действия туристической визы еще в феврале 2024 года, сообщает ESPN.

Отмечается, что Чавеса депортируют в Мексику, где подозревают в причастности к преступной группировке, незаконном обороте оружия и взрывчатки. Также появилась информация, что он связан с Картелем Синалоа. Кроме того, Чавес подал ложную заявку на получение грин-карты, указав брак с гражданкой США, которая имела связи с этим же картелем.

Его адвокат Майкл Голдштейн рассказал, что боксера задержали прямо на улице возле дома. Судебное слушание по делу назначено на понедельник.

Арест состоялся всего через несколько дней после его боя против Джейка Пола в Анахайме.

