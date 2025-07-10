«Даже с одной рукой»: украинский гигант дерзко бросил вызов непобедимому Новицкому

Украинский Халк заявил, что ранее спарринговал с Андреем, а теперь готов выйти на ринг против своего соотечественника в настоящем поединке.

«Я спарринговал с Новицким, еще когда готовился к чемпионату Украины — в 2016 или 2017 году, точно уже не вспомню. Он приезжал ко мне в зал в Кривой Рог. И скажу откровенно — уровень у него тогда был очень низкий. Для меня тот спарринг был скорее легкой тренировкой. После этого мы больше нигде не пересекались.

Реклама

Я готов выйти против него хоть завтра — даже с одной рукой. Поэтому в их поединке я без всяких сомнений поставил бы на Сиренко.

И, кстати, хочу обратиться к Новицкому: Слышал, ты считаешь себя крутым бойцом. Тогда выйди в ринг с тем, кто действительно что-то из себя представляет, а уже потом что-то говори", — цитирует Шевадзуцкого Чемпион.

Напомним, что в апреле Игорь проиграл единогласным решением судей двукратному олимпийскому чемпиону Баходиру Джалолову. Во время боя у украинского гиганта произошел разрыв бицепса. Сейчас он восстанавливается после травмы.

Кстати, по данным Luckypunchnet, Новицкий также получил серьезную травму, и теперь ему понадобится около шести месяцев на восстановление.

Ранее сообщалось, что Шевадзуцкий прогнозирует нокаут в бою Усик — Дюбуа.