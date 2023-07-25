Брутальная победа. Один из лучших боксеров современности избил соперника и стал чемпионом — видео

25 июля, 16:32
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Наоя Инуэ (Фото:Top Rank)

Наоя Инуэ (Фото:Top Rank)

Бывший абсолютный чемпион мира в более легком весе Наоя Инуэ (25−0, 22 КО) завоевал пояса WBC и WBO во втором легком весе.

Японский боксер в титульном поединке одолел Стивена Фултона (21−1, 8 КО), который владел поясами.

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Инуэ доминировал по ходу всего поединка, а победу добыл техническим нокаутом в 8-м раунде.

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Напомним, в декабре 2022 года Иннуэ стал абсолютным чемпионом в более легком весе после победы над Полом Батлером. Затем он сделал вакантными пояса и поднялся в дивизион выше, где и заполучил пояса.

Ранее сообщалось, что промоутер хочет организовать поединок Ломаченко против топового боксера.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс

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