«Он должен быть, как Майк Тайсон». Ирландский тренер дал Дюбуа несколько советов, которые помогут уничтожить Александра Усика

26 августа, 11:12
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Бой Усик — Дюбуа состоится во Вроцлаве (Фото:K2 Promotions)

Бой Усик — Дюбуа состоится во Вроцлаве (Фото:K2 Promotions)

Ирландский тренер Шейн Макгиган уверен, что Даниэль Дюбуа имеет большие шансы победить Александра Усика в чемпионском поединке.

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По словам специалиста, британец должен подойти к бою как к четырехраундовому, как это в свое время делал Майк Тайсон. Также Макгиган посоветовал Дюбуа по-настоящему наседать на Усика.

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«Дюбуа должен подойти к этому бою как к четырехраундовому, как подходил Майк Тайсон к большинству своих боев.

Если бой продлится дольше 4 раундов, то надо будет выяснить, в чем заключается план Б и привыкнуть к нему.

Нужно пускать руки в ход в комбинациях, не давать им опускаться на джебах и по-настоящему наседать на Усика. У него, безусловно, есть шансы", — сказал Макгиган, передает BoxingScene.

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Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее Александр Усик назвал свой главный козырь в бою с Даниэлем Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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