«Он должен быть, как Майк Тайсон». Ирландский тренер дал Дюбуа несколько советов, которые помогут уничтожить Александра Усика
Бой Усик — Дюбуа состоится во Вроцлаве (Фото:K2 Promotions)
Ирландский тренер Шейн Макгиган уверен, что Даниэль Дюбуа имеет большие шансы победить Александра Усика в чемпионском поединке.
По словам специалиста, британец должен подойти к бою как к четырехраундовому, как это в свое время делал Майк Тайсон. Также Макгиган посоветовал Дюбуа по-настоящему наседать на Усика.
«Дюбуа должен подойти к этому бою как к четырехраундовому, как подходил Майк Тайсон к большинству своих боев.
Если бой продлится дольше 4 раундов, то надо будет выяснить, в чем заключается план Б и привыкнуть к нему.
Нужно пускать руки в ход в комбинациях, не давать им опускаться на джебах и по-настоящему наседать на Усика. У него, безусловно, есть шансы", — сказал Макгиган, передает BoxingScene.
Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Ранее Александр Усик назвал свой главный козырь в бою с Даниэлем Дюбуа.