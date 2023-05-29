«Нужно быть, а не казаться»: Украинский боксер разнес соотечественника за критику Ломаченко

29 мая, 23:40
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Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Украинский боксер Иван Редкач заступился за Василия Ломаченко, который проиграл Девину Хейни в бою за абсолютное чемпионство в легком весе.

Редкач отреагировал на высказывание Тарас Шелестюка, который раскритиковал Лому за его тактику на поединок.

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«Еще один критик в боксе? Чтобы критиковать Васю, нужно драться на том уровне, где Вася — это во-первых. Во-вторых, ты за 19 боев не бился ни с кем из топов, все тебя боятся, как говорит сам боец. И в-третьих, твои любительские заслуги — это хорошо, но ты 11 лет в профи и бить только мешков — это не достижение.

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Эррол Спенс тебе припер или тот же Карен Чухаджян. Он без такой любительской карьеры, как у тебя, но уже дрался с топовым бойцом. Вывод такой! Нужно быть, а не казаться", — написал Редкач в Instagram.

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Ранее сообщалось, что непобежденный легковес дал совет обидчику Ломаченко.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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