«Нужно быть, а не казаться»: Украинский боксер разнес соотечественника за критику Ломаченко 29 мая, 23:40 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Украинский боксер Иван Редкач заступился за Василия Ломаченко, который проиграл Девину Хейни в бою за абсолютное чемпионство в легком весе.

Редкач отреагировал на высказывание Тарас Шелестюка, который раскритиковал Лому за его тактику на поединок.

«Еще один критик в боксе? Чтобы критиковать Васю, нужно драться на том уровне, где Вася — это во-первых. Во-вторых, ты за 19 боев не бился ни с кем из топов, все тебя боятся, как говорит сам боец. И в-третьих, твои любительские заслуги — это хорошо, но ты 11 лет в профи и бить только мешков — это не достижение.

Видео дня

Эррол Спенс тебе припер или тот же Карен Чухаджян. Он без такой любительской карьеры, как у тебя, но уже дрался с топовым бойцом. Вывод такой! Нужно быть, а не казаться", — написал Редкач в Instagram.

Ранее сообщалось, что непобежденный легковес дал совет обидчику Ломаченко.