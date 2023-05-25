Усик — Дюбуа. Стало известно сколько заработают боксеры за поединок 25 мая, 21:30 Гонорары за бой (Фото:Boxing Scene)

Промоутерская компания К2Promotions Ukraine, которая выиграла торги и получила право организовать бой, заплатит боксерам 8 миллионов долларов.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик получит 75% от общей суммы — шесть миллионов долларов. Дюбуа соответственно может рассчитывать на 25% - два миллиона, сообщает Boxing Scene.

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Другим претендентом на бой была компания Queensberry Promotions, которая предлагала пять миллионов долларов.

Отмечается, что это самый большой гонорар британского боксера за всю карьеру.

Бой Усик — Дюбуа планируют провести 12 августа в польском Вроцлаве. Ранее рассматривались варианты проведения чемпионского поединка в Великобритании и на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что бой между украинцем и британцем был на грани срыва.