«Вы взорвали не дамбу». Жена Усика пристыдила россиян после подрыва Каховской ГЭС

6 июня, 14:27
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Катерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Катерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, отреагировала на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Екатерина опубликовала сторис в своем аккаунте в Instagram, в котором заявила, что россиянам должно быть стыдно быть гражданами террористической страны.

«Сегодня вы взорвали не дамбу. Сегодня вы в очередной раз подорвали репутацию всех жителей вашей страны, у кого в мире есть красный паспорт. Пожалуй, стоит покупать обложку. Возможно, будет стыдно», — написала Усик.

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Катерина Усик via Instagram
Фото: Катерина Усик via Instagram

Жена боксера добавила, что Россия должна ответить за все преступления.

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«Рашка — враг всего человечества. Все равно что — главное бить. Вывод один — репарации и вечное рабство. Позор всей стране!» — подытожила Катерина.

Катерина Усик via Instagram
Фото: Катерина Усик via Instagram

Сообщалось, что в результате подрыва Каховской ГЭС полностью затопило стадион Энергия в Новой Каховке.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Александр Усик Каховская ГЭС Катерина Усик Подрыв Каховской ГЭС

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