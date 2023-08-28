«Беспокоило больше всего»: стало известно, как на Усика повлиял запрещенный удар Дюбуа 28 августа, 19:20 Александр Усик долго не мог подняться (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик нокаутом победил Даниэля Дюбуа в рамках главного поединка вечера бокса во Вроцлаве (Польша).

Во время боя британец использовал грязные методы, включая удар ниже пояса. Рефери был вынужден дать украинцу несколько минут на восстановление.

Расс Анбер, катмен Александра, рассказал, какие действия были приняты в их углу после того, как Даниэль пробил его подопечного ниже пояса.

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«Дело не только в физической боли, с которой Усику пришлось столкнуться. Мы были вынужденны на полпути скорректировать план на бой. Усик набирал темп, задавал темп, а потом бац, приходит удар ниже пояса.

Дюбуа отдыхает, а Усик корчится от боли. Это полный сдвиг импульса. Вот что меня беспокоило больше всего в тот момент. Вот почему я настаивал на вычете двух очков у Дюбуа", — приводит слова Анбера Boxing News 24/7.

Напомним, на NV Спорт доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что тренер Дюбуа сравнил Усика с торговцем наркотиками.