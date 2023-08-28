«Беспокоило больше всего»: стало известно, как на Усика повлиял запрещенный удар Дюбуа

28 августа, 19:20
Поделиться:
Александр Усик долго не мог подняться (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик долго не мог подняться (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик нокаутом победил Даниэля Дюбуа в рамках главного поединка вечера бокса во Вроцлаве (Польша).

Во время боя британец использовал грязные методы, включая удар ниже пояса. Рефери был вынужден дать украинцу несколько минут на восстановление.

Читайте также:
«Слава Украине, но это позор». В сети заподозрили Усика в симуляции — видео

Расс Анбер, катмен Александра, рассказал, какие действия были приняты в их углу после того, как Даниэль пробил его подопечного ниже пояса.

Видео дня

«Дело не только в физической боли, с которой Усику пришлось столкнуться. Мы были вынужденны на полпути скорректировать план на бой. Усик набирал темп, задавал темп, а потом бац, приходит удар ниже пояса.

Дюбуа отдыхает, а Усик корчится от боли. Это полный сдвиг импульса. Вот что меня беспокоило больше всего в тот момент. Вот почему я настаивал на вычете двух очков у Дюбуа", — приводит слова Анбера Boxing News 24/7.

Читайте также:
Показал доказательство. Дюбуа сделал заявление о своем ударе ниже пояса в бою с Усиком — фото
Читайте также:
«В туалете ты в безопасности». Шорты Александра Усика разлетелись на мемы в соцсетях

Напомним, на NV Спорт доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что тренер Дюбуа сравнил Усика с торговцем наркотиками.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X