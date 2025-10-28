«Отняло речь»: друг Рикки Хаттона, заявил, что покойный боксер ответил на его молитву

14 сентября мир всколыхнула трагическая новость о смерти легендарного боксера Рикки Хаттона. Ему было всего в 46 лет.

Впоследствии менеджер экс-чемпиона Пол Спик рассказал, что причиной неожиданной смерти стало самоубийство. Он, вместе с Гэдом Мейсоном, нашли своего друга повешенным в собственной квартире.

Реклама

Недавно они оба были на скачках, где победу впервые за три года одержал их лошадь Хитмен — именно так называли Хаттона во время его боксерской карьеры.



Пол Спик со слезами на глазах дал интервью, в котором заявил, что Рикки ответил на его молитвы.

«У меня просто пропал дар речи. Я помолился перед победой и он [указывает пальцами на небо, имея в виду Хаттона] ответил на мою молитву. Я не знаю, что сказать, у меня нет слов.

Я просто поднял взгляд и помолился. Я сказал: Сделай все возможное, чтобы помочь ему победить. И он это сделал — он победил. Надеюсь, Рикки смотрит на нас сверху и улыбается", — приводит слова Пола Metro.

Кстати, победа Хитмена принесла команде 45 560 фунтов стерлингов. Эту сумму Пол Спик обязался перечислить в фонд Хаттона.

За время боксерской карьеры Рикки был чемпионом мира по версиям IBF, WBA, IBO, The Ring, в 2005—2009 годах в первом полусреднем весе и по версии WBA в полусреднем весе. В 2005-м он стал лучшим боксером по версии журнала Ринг. Провел 48 боев — 45 побед (32 нокаутом) и 3 поражения.

2 декабря британец должен был провести поединок на профиринге против 46-летнего Аль Даха в Дубае. Свой последний поединок Рикки Хаттон провел осенью 2012 года, когда проиграл украинцу Вячеславу Сенченко.

Ранее мы писали, что Усик трогательно поддержал блогера Лебигу после смерти отца.