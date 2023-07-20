«Меня разочаровало»: потенциальный соперник Ломаченко раскритиковал украинца за последний бой 20 июля, 17:32 Джордж Камбосос (Фото:Джордж Камбосос via Instagram)

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос прокомментировал поражение экс-чемпиона Василия Ломаченко от абсолюта Девина Хейни.



Австралийский боксер считает, что украинец проиграл и это не было ограблением.

«Это замечательное сражение. Решение — это решение. Как я уже сказал, не нужно пытаться забрать и разрушить бокс и создать клеймо, что близкий бой является ограблением. Это было близкое сражение, которое могло закончиться в пользу кого-либо, но чемпион сохранил титулы.

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Ломаченко не смог достичь своей цели, к которой шел долгое время. Да, мы должны его пожалеть".

Камбосос признался, что разочарован украинцем, который отказывается принимать поражение в последнем раунде боя.

«В таком близком поединке ты должен выложиться на полную. Услышав, как Лома говорит, что выиграл в последнем раунде, я очень уважаю Ломаченко, но это немного разочаровало», — приводит слова Камбососа BoxingScene.

Отметим, что австралийский боксер входит в список потенциальных соперников украинца.

Напомним, Ломаченко уступил Хейни единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что обидчик Василия креативно ответил Человеку-пауку, считающего, что украинца засудили.