«Нокаут в поздних раундах». Обидчик украинца сделал категорический прогноз на мегабой Канело — Кроуфорд

8 июля, 20:30
Альварес и Кроуфорд встретятся 13 сентября (Фото: Sporting News)

Альварес и Кроуфорд встретятся 13 сентября (Фото: Sporting News)

Британский боксер Хамза Шираз поделился ожиданиями от поединка абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда.

По мнению Шираза, ключевую роль в бою сыграет разница в габаритах между соперниками.

«Я думаю, что Канело победит нокаутом в поздних раундах. Кроуфорд — боксер поколения и элитный боец, но, как по мне, весовые категории существуют не просто так. Сам Кроуфорд говорил об этом несколько лет назад в интервью. Конечно, когда на кону большие деньги — все меняется, не так ли?

Канело уже боксировал против всех возможных стилей. Он поднимался до Бивола, а тот — один из лучших бойцов в полутяжелом дивизионе. Канело по своей природе боксер среднего или второго среднего веса. Поэтому я не думаю, что техника Кроуфорда как-то его остановит", — цитирует британца Ready to Fight.

Поединок между Канело и Кроуфордом пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе, США.

В августе 2023 года Хамза Шираз победил украинца Дмитрия Митрофанова техническим нокаутом в бою за титул WBC Silver в среднем весе. Следующий поединок британец проведет 12 июля против Эдгара Берланги.

Ранее сообщалось, что Альварес высмеял Кроуфорда, который упомянул боксера из Украины.

