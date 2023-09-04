«Нокаут в шестом или седьмом раунде». Промоутер сделал уверенный прогноз на исторический поединок Канело — Чарло 4 сентября, 23:29 Сауль Канело Альварес — один из лучших боксеров мира (Фото:Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)

Известный промоутер Боб Арум спрогнозировал победителя поединка между абсолютными чемпионами Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

По словам Боба, Канело, как называют Альвареса, легко нокаутирует американца в шестом или седьмом раунде.

«Канело легко его победит. Чарло — ничто. Маленький Чарло — это ничто. Канело, вероятно, нокаутирует его в шестом или седьмом раунде», — сказал Арум, передает Boxing News 24.

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Отметим, что бой состоится 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в андеркарде боя Сауль Альварес — Джермелл Чарло подерется украинский боксер Александр Гвоздик.