«Рефери спас его». Экс-чемпион мира рассказал, стоит ли проводить трилогию Усик — Фьюри

6 июля, 17:52
Поделиться:
Фьюри объявил о завершении карьеры после двух поражений от украинца (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Фьюри объявил о завершении карьеры после двух поражений от украинца (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, а ныне эксперт Карл Фроч прокомментировал слова Тайсона Фьюри о том, что у него дважды украли победу в боях с Александром Усиком.

Читайте также:
«Смотри, мам, я умею летать»: Усик обратился к маме перед историческим реваншем с Дюбуа — фото

По мнению Фроча, Фьюри стоит перестать жаловаться и принять свои поражения, а не требовать третьего поединка.

«Я только что читал, как Тайсон Фьюри скулит и ноет о поражении от Усика. Говорит, что хочет честного шанса в третьем бою.

Реклама

Он провел с ним первый бой, и это счастье, что его не отправили в нокаут в девятом раунде. Рефери фактически вмешался и спас его. Затем он получает реванш, пробует еще раз — и снова проигрывает.

Нет ничего позорного в том, чтобы проиграть такому парню, как Александр Усик. Он один из лучших в этом деле. Но не надо теперь, когда ты уже на пенсии, выходить и говорить: «О, я просто хочу честного судейства, честного результата». Ты получил честный шанс. Судьи вынесли правильное решение. Не раз, а дважды. Тебя справедливо победили", — цитирует Фроча Ready to Fight.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в прошлом году — сперва раздельным решением судей, а затем единогласным.

https://www.youtube.com/watch?v=PzkltpFwAlw&ab_channel=ESPN
Читайте также:
«Нокаутирует ударом по корпусу»: известный британец рассказал, как завершится супербой Усик — Дюбуа

После второго поражения от украинца Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.

Мы писали, что Фьюри «анонсировал» трилогию с Усиком, назвав дату и место боя.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Тайсон Фьюри Александр Усик Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X