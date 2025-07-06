Фьюри объявил о завершении карьеры после двух поражений от украинца (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, а ныне эксперт Карл Фроч прокомментировал слова Тайсона Фьюри о том, что у него дважды украли победу в боях с Александром Усиком.

По мнению Фроча, Фьюри стоит перестать жаловаться и принять свои поражения, а не требовать третьего поединка.

«Я только что читал, как Тайсон Фьюри скулит и ноет о поражении от Усика. Говорит, что хочет честного шанса в третьем бою.

Он провел с ним первый бой, и это счастье, что его не отправили в нокаут в девятом раунде. Рефери фактически вмешался и спас его. Затем он получает реванш, пробует еще раз — и снова проигрывает.

Нет ничего позорного в том, чтобы проиграть такому парню, как Александр Усик. Он один из лучших в этом деле. Но не надо теперь, когда ты уже на пенсии, выходить и говорить: «О, я просто хочу честного судейства, честного результата». Ты получил честный шанс. Судьи вынесли правильное решение. Не раз, а дважды. Тебя справедливо победили", — цитирует Фроча Ready to Fight.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в прошлом году — сперва раздельным решением судей, а затем единогласным.

После второго поражения от украинца Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.

Мы писали, что Фьюри «анонсировал» трилогию с Усиком, назвав дату и место боя.