«Цыганская королева». Жена Усика забавным мемом потроллила Фьюри после срыва боя — фото 23 марта, 21:09 Екатерина и Александр поженились в 2009 году (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, отреагировала на отмену боя своего мужа против британца Тайсона Фьюри.

Катерина опубликовала в своем аккаунте в Instagram мем, на котором изображено «цыганскую королеву» с лицом Фьюри.

«Быть жадным очень плохо. Все лучшее впереди», — написала жена Усика.

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Фото: Катерина Усик via Instagram

Следует отметить, что Цыганский король — прозвище Фьюри.

Также Катерина пошутила, что после того, как Фьюри избежит Усика, то в четвертый раз сразится с Дереком Чисорой.

« Это бой, которого ждут поклонники Фьюри», — подколола Катерина Тайсона.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Накануне промоутер Усика Александр Красюк заявил, что переговоры о бое Усика с Фьюри завершены, а поединок отменен.

Красюк добавил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий.

Сообщалось, что после срыва боя с Фьюри Усик, вероятно, будет пытаться защитить свои титулы в супертяжелом весе против обязательного претендента по версии WBA британца Даниэля Дюбуа.

Также на фоне срыва боя между Усиком и Фьюри желание провести поединок против украинца выразили в команде Деонтея Уайлдера.