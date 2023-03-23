«Цыганская королева». Жена Усика забавным мемом потроллила Фьюри после срыва боя — фото
Екатерина и Александр поженились в 2009 году (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, отреагировала на отмену боя своего мужа против британца Тайсона Фьюри.
Катерина опубликовала в своем аккаунте в Instagram мем, на котором изображено «цыганскую королеву» с лицом Фьюри.
«Быть жадным очень плохо. Все лучшее впереди», — написала жена Усика.
Следует отметить, что Цыганский король — прозвище Фьюри.
Также Катерина пошутила, что после того, как Фьюри избежит Усика, то в четвертый раз сразится с Дереком Чисорой.
« Это бой, которого ждут поклонники Фьюри», — подколола Катерина Тайсона.
Накануне промоутер Усика Александр Красюк заявил, что переговоры о бое Усика с Фьюри завершены, а поединок отменен.
Красюк добавил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий.
Сообщалось, что после срыва боя с Фьюри Усик, вероятно, будет пытаться защитить свои титулы в супертяжелом весе против обязательного претендента по версии WBA британца Даниэля Дюбуа.
Также на фоне срыва боя между Усиком и Фьюри желание провести поединок против украинца выразили в команде Деонтея Уайлдера.