«Роскошная». Жена Усика устроила фотосессию в стильном купальнике на отдыхе в Дубае

21 апреля, 15:43
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Катерина Усик получила множество комплиментов (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Катерина Усик получила множество комплиментов (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Катерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

Екатерина поселилась в Дубае и уже успела провести яркую фотосессию, поделившуюся в Instagram.

Жена боксера позирует на фоне пальм в стильном черном купальнике, чем вызвала восхищение у своих подписчиков.

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" Вау", «Женщина-огонь», «Шикарная», «Роскошная», — написали в комментариях под постом.

Ранее Катерина Усик выразила восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским .

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик

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