«Лучший боец на планете в то время»: олимпийский чемпион с гордостью вспомнил бой с Ломаченко — фото 1 сентября, 09:57 Люк Кэмпбелл и Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/luke11campbell)

Британский ветеран легкого веса Люк Кэмпбелл поделился своими воспоминаниями о поединке против бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Спортсмен опубликовал пост в Instagram, в котором отметил годовщину своего поединка с украинцем.

«Четыре года назад у нас был адский бой. Решение судей получилось не таким, как я хотел, но фанаты отлично провели время за просмотром поединка. Лучший боец на планете в то время. Боец pound-for-pound. И маленький парень из Хессла, который просто усердно работал (неплохо).

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Благодарю Шейна МакГигана за то, что был моим тренером, и Matchroom Boxing, а также Sky Sports Boxing за то, что устроили памятный вечер", — написал Кэмпбелл, добавив фотографии с боя.

Фото: instagram.com/luke11campbell

Фото: instagram.com/luke11campbell

Фото: instagram.com/luke11campbell

Напомним, 31 августа 2019 года Кэмпбелл проиграл Ломаченко единогласным решением судей в бою за вакантный титул WBC в легком весе.

Ранее бывший соперник Ломаченко сообщил, что украинец попал в больницу.