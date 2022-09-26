Находится между жизнью и смертью. Колумбийский боксер впал в кому после поражения нокаутом — видео

26 сентября, 12:20
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Для 25-летнего колумбийца это поражение стало первым в карьере (Фото:El Tiempo)

Для 25-летнего колумбийца это поражение стало первым в карьере (Фото:El Tiempo)

Колумбийский боксер Луис Киноньес впал в кому после поражения нокаутом венесуэльцу Хосе Муньосу, сообщает El Tiempo.

В последнем раунде 21-летний уроженец Каракаса смог потрясти соперника мощным ударом, после которого тот оказался в нокдауне.

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Киноньес попробовал подняться, но, даже схватившись за канаты, не смог этого сделать.

Видео дня

https://twitter.com/Lasnoticiascol/status/1574196253663309824

Позже Луис потерял сознание. Ему на помощь сразу же бросились медики. Позже колумбийца отправили в клинику, где ему сделали операцию, удалив сгусток крови из мозга.

В настоящее время Киноньес находится в искусственной коме, его состояние достаточно тяжелое. Ближайшие 72 часа будут решающими для жизни боксера.

Для 25-летнего колумбийца это поражение стало первым в карьере. В его активе также 10 побед. Муньос выиграл все свои девять поединков на профессиональном ринге.

Сообщалось, что непобежденный британский боксер Джо Джойс досрочно победил экс-чемпиона в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера и стал обладателем временного пояса WBO.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Видео Нокаут

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