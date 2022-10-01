Пять дней провел в коме. Колумбийский боксер скончался после поражения жутким нокаутом — видео 1 октября, 12:00 Поражение от Муньоса стало для Киноньеса первым и последним в его жизни (Фото:BoxingScene via Twitter)

Колумбийский боксер Луис Киноньес скончался после поражения жутким нокаутом венесуэльцу Хосе Муньосу, сообщает Daily Star.

О смерти 25-летнего атлета проинформировал его брат в Facebook. «Теперь ты в объятиях Бога, которого ты обожал и которому служил. Я люблю тебя, мой брат Луис Киноньес. Навсегда в наших сердцах», — написал брат боксера.

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Слова соболезнования в связи со смертью Киноньеса высказал и Муньос. Последний соперник колумбийца признался, что образ Луиса не выходит из его головы.

«Мы были партнерами и друзьями по спаррингу, что позволило мне узнать все хорошее, что ты можешь предложить как человек и как спортсмен», — заявил Хосе.

Видео нокаута в бою Муньос — Киноньес:

Киноньес после поражения была сделана операция. Он впал в кому, в этом состоянии он провел пять дней, после чего скончался. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Поражение от Муньоса стало для Киноньеса первым и последним в его жизни. До этого Луис одержал 10 побед подряд.

Сообщалось, что двоюродного брата британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри убили ударом ножом в шею.