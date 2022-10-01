Пять дней провел в коме. Колумбийский боксер скончался после поражения жутким нокаутом — видео
Поражение от Муньоса стало для Киноньеса первым и последним в его жизни (Фото:BoxingScene via Twitter)
Колумбийский боксер Луис Киноньес скончался после поражения жутким нокаутом венесуэльцу Хосе Муньосу, сообщает Daily Star.
О смерти 25-летнего атлета проинформировал его брат в Facebook. «Теперь ты в объятиях Бога, которого ты обожал и которому служил. Я люблю тебя, мой брат Луис Киноньес. Навсегда в наших сердцах», — написал брат боксера.
Слова соболезнования в связи со смертью Киноньеса высказал и Муньос. Последний соперник колумбийца признался, что образ Луиса не выходит из его головы.
«Мы были партнерами и друзьями по спаррингу, что позволило мне узнать все хорошее, что ты можешь предложить как человек и как спортсмен», — заявил Хосе.
Видео нокаута в бою Муньос — Киноньес:
Киноньес после поражения была сделана операция. Он впал в кому, в этом состоянии он провел пять дней, после чего скончался. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Поражение от Муньоса стало для Киноньеса первым и последним в его жизни. До этого Луис одержал 10 побед подряд.
Сообщалось, что двоюродного брата британского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри убили ударом ножом в шею.